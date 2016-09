Ticker | 12.09.2016

Dualer Vorbereitungslehrgang für Flüchtlinge

Asylbewerbern und Asylberechtigten bietet das KIN-Lebensmittelinstitut, Neumünster, ab November einen einjährigen Lehrgang zum qualifizierten Lebensmittelpraktiker an. Ziel der Integrationsmaßnahme ist es, praxisorientierte und branchenübergreifende Grundfertigkeiten für die Industrie zu erlangen. Für den Start des Projekts sucht das KIN bundesweit noch weitere Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie, die Teilnehmern einen Praktikumsplatz anbieten.

Bild: KIN Lebensmittelinstitut

Das deutschlandweit einmalige Pilotprojekt erleichtert den Einstieg in das Ausbildungssystem Deutschlands. Geflüchtete im Alter von 18 bis 25 Jahren erlangen während des einjährigen Lehrgangs Fertigkeiten, die zur schnellen Einarbeitung in der Industrie unerlässlich sind. Zum besseren Verständnis der Praxis erwerben sie zudem ein theoretisches Basiswissen. Durch das Zusammenspiel von praktischer Erfahrung und neu erworbener sprachlicher Sicherheit wird der Einstieg in eine klassische Berufsausbildung erleichtert.

Für eine möglichst praxisnahe Berufsorientierung ergänzen sich Schulungen und betriebliche Praktika in Wechselintervallen von sechs Wochen. Zu den Zugangsvoraussetzungen gehören ein Status als anerkannter Flüchtling beziehungsweise ein Gestattungsstatus, außerdem Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1. Diese werden im Laufe des Lehrgangs mit einem grundlegenden Fachvokabular gezielt erweitert.

Während des Praktikums verpflegen die Unternehmen die Teilnehmer und bringen sie, je nach Entfernung zum Wohnort, in einer geeigneten Unterkunft unter. Der einjährige Vorbereitungslehrgang wird in Zusammenarbeit mit den KIN-Mitgliedsunternehmen sowie weiteren Industrieunternehmen in Schleswig-Holstein umgesetzt.

www.kin.de