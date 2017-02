Ticker | 24.02.2017

Dr. Diedrich Harms ist neuer Vorsitzender DLG-Testzentrum Lebensmittel

Der Gesamtausschuss der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), Frankfurt am Main, hat Dr. Diedrich Harms auf der Wintertagung in Hannover zum neuen Vorsitzenden des DLG-Testzentrums Lebensmittel gewählt. Damit ist er auch Mitglied im DLG-Vorstand und Vizepräsident. Er folgt auf Prof. Dr. Achim Stiebing, der aus Altersgründen auf eine Wiederwahl verzichtete.

Bild: DLG

Der promovierte Lebensmittelchemiker Dr. Harms bringt seit 2006 seine Expertise in die Fach- und Qualitätsarbeit der DLG ein. Nach seinem Studium der Chemie und Lebensmittelchemie an den Universitäten Marburg und Münster promovierte Dr. Harms zum Doktor der Naturwissenschaften. Von 1999 bis 2006 war er für die Qualitätskontrolle in der König Brauerei (Duisburg) verantwortlich. Dann wechselte er zur Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei (VLB) nach Berlin, wo Dr. Harms bis 2015 das Zentral-Laboratorium leitete und im Anschluss Institutsleiter des Forschungsinstituts für Spirituosen, Analysetechnologie und Sensorik wurde.

Seit 2016 hat er bei der Intertek Food Service GmbH, Bremen, die Leitung der Analytik und des Expert-Services inne. Dr. Harms ist wissenschaftlicher Leiter der Internationalen DLG-Qualitätsprüfung für Bier und Biermischgetränke sowie für Erfrischungsgetränke. Seit 2012 gehört Dr. Harms dem Beitrat des DLG-Testzentrums Lebensmittel an, dessen stellvertretender Vorsitzender er bislang war.

www.dlg.org