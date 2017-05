Ticker | 05.05.2017

DLG schreibt Innovation Award „Junge Ideen“ aus

Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), Frankfurt am Main, schreibt auch in diesem Jahr wieder einen Preis für den Forschungsnachwuchs im Bereich Lebensmitteltechnologie aus. Der DLG-Innovation Award „Junge Ideen“ ist mit 2.500 Euro dotiert und fördert Forschungsarbeiten junger Wissenschaftler. Einsendeschluss ist der 1. Juli 2017.

Neben der wissenschaftlichen Qualität sollen die Forschungsarbeiten von hohem praktischen Nutzen sein und zur Lösung praxisrelevanter Fragestellungen in der Lebensmittelbearbeitung und -verarbeitung beitragen. Die Ausschreibung des Preises erfolgt im Rahmen eines Call-for-Papers-Verfahrens.

Mit dem Innovation Award „Junge Ideen“ unterstreicht die DLG die herausragende Bedeutung der Lebensmitteltechnologie für die Innovations- und Qualitätsarbeit der Lebensmittelbranche. Zugelassen sind Projekt-, Semester- oder Abschlussarbeiten im Rahmen von Bachelor- und Master-Studiengängen, Promotionsarbeiten sowie sonstige Forschungsarbeiten und Forschungsprojekte auch außerhalb von Hochschulen. Die eingereichten Arbeiten können produkt- und branchenübergreifend unter anderem folgende Themenbereiche umfassen: Lebensmitteltechnologie, Verpackung, Abfülltechnologie, Ingredienzien, Produktentwicklung, Automatisierung, Qualitätssicherung, Hygiene, Gesundheit, Ernährung sowie Geschäftsmodelle.

Die eingereichten Abstracts werden von einem wissenschaftlichen Beirat bewertet. Die Preisverleihung findet im Rahmen des DLG-Forums Innovation am 11. Oktober 2017 in Frankfurt am Main statt.

Weitere Informationen bei der DLG e.V., Fachzentrum Lebensmittel, Ulla Mikosch, Telefon 069/24788-311; E-Mail: u.mikosch@dlg.org. Die Anmeldeunterlagen stehen als Download zur Verfügung unter www.DLG.org/Innovation_Award.html.

www.dlg.org