Ticker | 20.10.2016

Digitalisierung im Handwerk: Unternehmer teilen Erfolgsrezepte in der DENKWERKSTATT

Handwerk 4.0 ist in aller Munde – die Digitalisierung erreicht immer mehr Handwerksunternehmen. Viele Chefs fragen sich: Welche Möglichkeiten bietet mir der digitale Wandel und wie gehe ich diesen in meinem Betrieb an? ‚handwerk magazin‘ hat zu diesem Zweck die neue Veranstaltungsreihe DENKWERKSTATT entwickelt, die alle wichtigen Informationen zum Zukunftsthema Digitalisierung speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Handwerksunternehmern vermittelt - in Dortmund, München und Stuttgart.

Das bietet die DENKWERKSTATT

Handwerksunternehmer, die den digitalen Wandel bereits erfolgreich mitgehen, lassen die Teilnehmer an Ihren Erfolgsrezepten teilhaben. Ob es um den Aufbau eines erfolgreichen Online-Shops geht, den Einsatz von Apps und Software für das digitale Prozessmanagement oder Aktivitäten zur Kundengewinnung in Zeiten von Social Media – auf die Teilnehmer warten spannende Impulse und Einsichten.

Experten aus den Bereichen Digitalisierung, Suchmaschinenmarketing, Social Media und IT-Sicherheit vermitteln wertvolle und praxisorientierte Informationen.

‚handwerk magazin‘ greift als Wirtschaftsmagazin für den Mittelstand auf jahrelangen Erfahrungsschatz und Erfolgsbeispiele von Unternehmern zurück und bündelt diese zu konkreten Handlungsempfehlungen für die Teilnehmer. Moderiert wird die Veranstaltung von ‚handwerk magazin‘-Chefredakteur Olaf Deininger.

Die handwerk magazin DENKWERKSTATT ist außerdem eine Plattform zum Netzwerken von Chef zu Chef: So steht am Abend genügend Raum zur Verfügung, um Erfahrungen auszutauschen, Kooperationen anzubahnen, gemeinsame Ideen zu entwickeln – und das an Veranstaltungsorten mit besonderem Charakter:

13.01.2017: Signal Iduna Park, Dortmund

Hier kommen nicht nur fußballbegeisterte Handwerksunternehmer auf ihre Kosten und netzwerken in der Heimat von Borussia Dortmund. Die Praxistagung klingt mit einer Stadionführung, Feierabendbier und Stadion-Bratwurst am Rasenrand aus.

17.02.2017: DOLCE Munich, München-Unterschleißheim

Die Teilnehmer feilen im modernen Tagungshotel DOLCE an der Zukunftsstrategie ihres Unternehmens, wo auch der FC Bayern München sich vor Heimspielen auf das bevorstehende Match fokussiert. Auf Fans der bayerischen Gemütlichkeit wartet am Ende der Praxistagung Hüttenflair in der „Hirschalm“.

03.03.2017: Porsche Museum, Stuttgart

Mit Vollgas in die Digitalisierung starten – das können die Teilnehmer der handwerk magazin DENKWERKSTATT in Stuttgart. Abgerundet wird die Praxistagung mit einer Führung durch das Porsche Museum und ganz besonderen Einblicken in die Welt des Kult-Automobils.

Datev ist als Premiumsponsor der Veranstaltung mit an Bord: "Wir unterstützen die handwerk magazin DENKWERKSTATT, weil der digitale Wandel unsere Arbeitswelt revolutioniert: Durch flexible Software- und Cloud-Lösungen entstehen neue Chancen, auch im Rechnungswesen oder in der Personalwirtschaft. Unternehmen, die diese Chancen nutzen, profitieren von einer deutlichen Entlastung bei Büroarbeiten - bei höchster Datensicherheit sowie einer optimalen Zusammenarbeit mit ihrem Steuerberater.“ Als Premiumpartner mit dabei: die Deutsche Handwerks Zeitung.

www.handwerk-magazin.de