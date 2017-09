28.09.2017

Die Finalistinnen zur Wahl der Weißwurstkönigin stehen fest

Die Metzgerinnung Arberland freut sich über 27 Bewerbungen für die Wahl der neuen Bayerischen Weißwurstkönigin, die am 14. Oktober in Bodenmais „gekrönt“ wird. Sieben Bewerberinnen sind im Finale.

Aus allen bayerischen Regierungsbezirken – von Metzgereifachverkäuferinnen über Metzgermeisterinnen, einer Studentin, zwei Lehrerinnen, drei Einzelhandelskauffrauen bis hin zur Firmenchefin – reichte die Palette der Einsendungen. Ganz unterschiedlich waren auch die Bewerbungen: Humorvoll, ideenreich und teils ernsthaft stellten sich die Damen in ihren Bewerbungsschreiben vor. Für Innungsobermeister Stefan Einsle und seinem Stellvertreter Bernd Ebner „war es nicht leicht, aus den Unterlagen sieben Damen für das Finale in Bodenmais zu finden. Die Bewerbungen waren allesamt auf hohem Niveau und jede Dame gab zu verstehen, dass sie für das hohe Amt einer bayerischen Königin geeignet sei.“ Aber nun ist es geschafft, die Finalistinnen stehen fest.

Am 14. Oktober wird feierlich unter der Schirmherrschaft von Staatsminister Helmut Brunner in der Joska-Waldglashütte die neue Bayerische Weißwurstkönigin gewählt und gekrönt. Die neue Regentin erwartet ein stattliches Preisgeld, ein Besuch bei der weltgrößten Weißwurstparty beim Stanglwirt in Kitzbühel sowie weitere hochkarätige Preise.