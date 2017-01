Topthema | 09.01.2017

Die Branche trifft sich in Nürnberg

Bild: HOGA,AFAG / Bischof & Broel

Die HOGA 2017, Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, bietet vom 15. bis 17. Januar Neuheiten, Trends und Innovationen. Die HOGA belegt 2017 vier Messehallen und schafft mit der neuen Hallenkonstellation eine moderne Informationsplattform. Das Angebot der HOGA gliedert sich in die Bereiche Küchentechnik, Haus- und Betriebstechnik, Food & Beverage, Einrichtung und Ausstattung sowie Dienstleistung und IT-Organisation.

Bild: HOGA,AFAG / Bischof & Broel

Die Fachmesse liefert Informationen, Produkte, Dienstleistungen und Know-how für alle Bereiche des Gastgewerbes, vom kleinen Familienbetrieb bis hin zu international agierenden Großbetrieben. Der DEHOGA Bayern unterstützt die HOGA als fachlicher Träger und verschiedene Berufsverbände informieren zu aktuellen Themen und geben Tipps für die berufliche und unternehmerische Weiterentwicklung.

Unter den Ausstellern sind Food-Anbieter, Objekteinrichter, Großküchentechnik-Hersteller, Branchenverbände und Dienstleister. Der Bereich Ausstattung beginnt bei der Berufsbekleidung und reicht über Besteck und Kassensysteme bis hin zu Großküchen sowie Wellnessangeboten für Hotels und Ausstattung für Tagungsstätten. Für die passende Inneneinrichtung stehen die Experten vom Bund Deutscher Innenarchitekten in Halle 4A bereit und helfen bei der Neu- und Umgestaltung. In diesem Jahr liegt ihr Schwerpunkt auf den Themen Konferenz und Akustik.

Im neuen Sonderbereich „Kids` First Choice“ (Halle 4A) zeigt die HOGA gemeinsam mit erfahrenen Partnern komplette Konzepte und Lösungsansätze, um Kinder und Familien in das Geschäftskonzept von Gastronomen und Hoteliers zu integrieren. Mit dabei sind Aussteller, die für die kindgerechte Ausstattung mit Naturmaterialien und spielerischen Elementen sorgen.

Generation Food Truck

Immer mehr Food Trucks rollen durch Deutschlands Städte und zahlreiche Gastronomen betreiben zusätzlich zu ihrem festen Firmensitz einen Food Truck, um auch auf Events präsent zu sein. Die HOGA informiert in einem Sonderbereich zu diesem Thema: Mit dabei sind erfahrene Food Trucker, Versicherungen und eine Eventagentur, damit das Round Up zum Erfolg wird.

Im „Spezialitätenland Bayern“ (Halle 4) gibt es moderne und traditionelle heimische Küche sowie eine breite Auswahl an regionalen Bieren. In der deutschen Gastronomie ist die italienische Küche weiterhin sehr beliebt. Im „Mercato Italiano“ (Halle 4) finden Gastronomen Produkte und Tipps für die mediterrane Küche.

Biere, Weine und Kaffee

Neben gutem Essen können Gastronomen auf der HOGA ihre Speisekarte mit einer bunten Mischung an ausgefallenen Getränken erweitern. Denn zu jedem Gericht und zu jedem Motto gibt es mittlerweile ein passendes Kultgetränk. Um den Überblick über sämtliche Neuerungen auf dem Getränkemarkt zu behalten, hat sich die LiquidArea (Halle 3) auf die „flüssige Nahrung“ spezialisiert – von Kräuterbrause über Gurkenlimonade bis hin zu kreativen Cocktails, Whisk(e)y oder Craft Beer. Gezeigt werden Trends, Innovationen und Klassiker für die Getränkekarte.

Die flüssigen Umsatzbringer nehmen einen wichtigen Stellenwert im Gastgewerbe ein. Bei der richtigen Getränkekarte geht es nicht nur darum, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. Diese sollten eine Ergänzung zu den angebotenen Speisen darstellen und das Gesamtkonzept des Gastronomiebetriebs unterstützen.

In der Frankenwein-Vinothek (Halle 4) präsentieren Weinakademiker und Sommeliers ein umfangreiches und auf die Gastronomie zugeschnittenes Frankenwein-Sortiment.

Die Sonderschau „die Rösterei“ zum Trendgetränk Kaffee findet in Halle 3 statt. Im Vordergrund stehen verschiedene qualitative und besondere Kaffeespezialitäten, die unter anderem auch live vor Ort geröstet werden. Geübte Baristas verwöhnen die Messebesucher mit frisch zubereitetem Kaffee und namhafte Hersteller präsentieren ihre Kaffeemaschinen, mit denen der perfekte Kaffee auch im eigenen Lokal gelingt. Zudem ist Nachhaltigkeit und eine faire Behandlung und Bezahlung der Kaffeebauern in den Ursprungsländern des Kaffees Thema der Rösterei. In den täglich angebotenen Workshops erfahren die Besucher vieles über den Anbau von Kaffee, was man unter Spezialitätenkaffee versteht und natürlich wie der perfekte Espresso, Kaffee oder Milchschaum gelingt.

www.hoga-messe.de