Ticker | 18.04.2017

Deutsche verzehren jährlich rund 1,9 Milliarden Stangen Spargel

Der erste deutsche Spargel des Jahres ist bereits auf dem Markt. Mit wenig Fett und hohen Gehalten an Vitamin C und E ist Spargel gesund und wird als regionales, saisonal verfügbares Gemüse geschätzt.

Nach vorläufigen Zahlen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) standen den Deutschen im Wirtschaftsjahr 2015/16 insgesamt rund 123.000 Tonnen Spargel zum Verzehr zur Verfügung. Bei einem Durchschnittsgewicht von 65 g pro Spargelstange entspricht das rund 1,9 Milliarden Stangen Spargel. Der Pro-Kopf-Verbrauch lag damit bei 1,5 kg – genauso viel wie im Vorjahr.

Spargel wird nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Deutschland auf 27.000 Hektar angebaut. Die Erntezeit endet am 24. Juni. Durch diese begrenzte Verfügbarkeit hat Spargel seinen ganz eigenen Charme und entspricht in Sachen Regionalität den Wünschen der Verbraucher: Laut Ernährungsreport des Bundesernährungsministeriums 2017 legen 73 Prozent der Käufer Wert auf regional produzierte Ware.

Eine Portion Spargel (500 Gramm) deckt rund 80 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin C und E, teilt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) mit. Der Vitamin C-Gehalt von grünem Spargel ist höher als von weißem; dasselbe gilt für den Folsäuregehalt. Der geringe Fettgehalt und die gute Sättigungseigenschaft machen Spargel zu einem gesunden Gemüse. Die Ballaststoffe fördern eine gesunde Darmfunktion und der Eiweißbaustein Asparagin regt die Nierentätigkeit an.

www.bzfe.de