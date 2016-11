Ticker | 09.11.2016

Debra-Meat und Goossens bilden neue Einheit in der Schweinefleischbranche

Die belgischen Familienunternehmen Debra-Meat bvba, Fleischgroßhandel Goossens nv, Goossens nv, Tracomont nv und Parego, haben ihre Zusammenarbeit im Schweinebereich vertraglich besiegelt.

Die beiden etablierten Familienbetriebe bündeln die Kräfte, um ihre Position auf dem belgischen Markt nachhaltig zu stärken und ihre Rolle sowohl auf dem europäischen, als auch auf dem globalen Markt weiter auszubauen. Diese Zusammenarbeit bildet den Grundstein, um die mittelfristig gesteckten Ziele der neuen belgischen Gruppe zu realisieren.

Die frischgebackene Einheit firmiert unter dem Namen Debra-Meat nv. Die Leidenschaft familiengeführter Unternehmen wird sich auch in der neuen Konstellation widerspiegeln. Dabei nutzt Debra-Meat nv die Synergien der Fusion, um sich, in der vom starken Wettbewerb geprägten Schweinefleischbranche, stärker aufzustellen.

In einer ersten Phase werden die Schlacht- und Zerlegeaktivitäten von Goossens in den Neubau der Debra-Group in Tielt, wo auch Debra-Meat seinen Sitz hat, integriert. Diese Eingliederung soll bis spätestens 30. April 2017 vollzogen sein. Dann sollen jährlich rund zwei Millionen Schweine in Tielt an den Haken gehen.

65 Prozent des Umsatzes wird im Exportgeschäft erzielt. Hauptkunden sind Deutschland, Polen und Südkorea. Aufgrund des aktuellen und künftigen Tätigkeitsfeldes, der Marktposition und weiterer wichtiger Investitionen in Tielt ist davon auszugehen, dass sich die Beschäftigungslage in der neuen Gruppe positiv entwickeln wird.

Die Fusion bedarf der Zustimmung der polnischen Wettbewerbsbehörden. Sobald grünes Licht vorliegt wird der Integrationsprozess umgehend in Angriff genommen.

www.debra-group.com

www.goossensmeat.be