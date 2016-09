Ticker | 29.09.2016

Das Wachstum der Intergastra setzt sich fort

Nachdem die Intergastra in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen ist, geht die Erfolgsgeschichte der internationalen Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie weiter. Der Branchentreffpunkt findet vom 3. bis 7. Februar 2018 zum 29. Mal statt und präsentiert sich dann auch in der neuen Halle 10 des Stuttgarter Messegeländes, die Anfang 2018 eröffnet wird. Die Intergastra erweitert so die gesamte Brutto-Ausstellungsfläche auf 110.000 Quadratmeter.

Mit den neuen Rahmenbedingungen bieten sich spannende Möglichkeiten für weiteres Wachstum sowie interessante Perspektiven für die nächsten Jahre. „Das breitgefächerte Spektrum, das die Intergastra engagierten Fachbesuchern aus Gastronomie und der Hotelbranche bietet, sowie die thematische Hallenbelegung sind wichtige Bausteine im erfolgreichen Veranstaltungskonzept“, sagt Ulrich Kromer, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. „Diese Merkmale bieten den Fachbesuchern eine einmalige Mischung aus Informationen, Neuheiten und Trends zu allen berufsrelevanten Themen. Das kontinuierliche Wachstum mit dem breiten Angebot für die gastgebenden Branchen werden wir auch 2018 fortführen – der fertig gestellte Neubau einer weiteren Halle und der Ausbau des Eingangs West liefern dafür die besten Voraussetzungen.“

Themenwelten werden neu aufgeteilt

Die Vielfalt und die thematische Aufplanung der Hallen sind wichtige Merkmale der Intergastra. Sie bieten den Fachbesuchern aus dem In- und Ausland vielfältige Informationen und ermöglichen einen effizienten Messebesuch. Ein einzelner Themenbereich kann die neue Halle 10 jedoch nicht zusätzlich füllen, darum muss sich die Aufteilung der Intergastra-Themenwelten mit der neuen Halle ändern. „Wir planen neu auf und werden zum Beispiel die Themen Food und Küchentechnik verbinden und im westlichen Teil des Geländes zusammenhängend in vier Hallen präsentieren“, sagt Markus Tischberger, Projektleiter der Intergastra. „Die Erweiterung und die neue Struktur bieten neue Optionen für die ausstellenden Unternehmen – so mancher Aussteller kann nun auch seinen Stand vergrößern, was oft aus Platzgründen bisher nicht möglich war.“

Neben den Themen Küchentechnik und Food sind auch die Themen Hotel, Einrichtungen und Ambiente beim Stuttgarter Branchentreffpunkt präsent. Die Fachmesse stellt zudem Dienstleistungen, IT- sowie Kassensysteme für gastgebende Betriebe und Getränke vor. Das Thema Kaffee, mit dem Stuttgart Coffee Summit, und das Angebot rund um handwerklich hergestelltes Speiseeis auf der Gelatissimo präsentieren sich auf rund 20.000 Quadratmetern und geben der Eisfamilie und Gastronomen zusätzliche Impulse für den Erfolg Ihres Betriebs.

