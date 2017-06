Ticker | 29.06.2017

Danish Crown konzentriert seine Vertriebsaktivitäten in Deutschland

Um auf dem deutschen Markt den Vertrieb zielgerechter und effizienter auszurichten, eröffnet der Danish Crown Konzern, Randers/Dänemark, ein neues Verkaufsbüro in Flensburg.

Deutschland ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Markt für dänisches Fleisch und hat einen Marktanteil von etwa fünf Prozent der Schlachtungen. Deshalb stärkt Danish Crown seine Vertriebsorganisation in der deutschen Verarbeitungsindustrie. „Wir haben festgestellt, dass wir in den letzten Jahren den Vertrieb von dänischem Fleisch nicht eng genug am deutschen Kunden ausgerichtet haben. Da Danish Crown in fünf anderen europäischen Ländern schlachtet, sehen wir es als unsere Aufgabe, den deutschen Kunden in der Fleischwarenindustrie Rohwaren aus allen fünf Ländern anzubieten“, sagt Lars Albertsen, Senior Vice President von Danish Crown.

Deutschland ist ein bedeutender Markt

Der Danish Crown Konzern hat im Herbst 2016 seine neue Four Wheel Strategy präsentiert. „In diesem Zusammenhang haben wir Deutschland zwar nicht als einen der vier Heimmärkte genannt, aber der deutsche Markt wird nach wie vor ein wichtiger Markt für den Danish Crown Konzern sein“, stellt Jais Valeur, Group CEO von Danish Crown fest. „Die vier Heimmärkte Dänemark, Schweden, Polen und Großbritannien sind gemeinsam mit Asien ein globaler Fokus innerhalb der Bereiche Konserven, Därme, Bacon, Salami usw. Hier hat Danish Crown das größte Wachstumspotenzial. Gleichzeitig werden wir aber noch härter daran arbeiten, unsere Position in Deutschland zu erweitern, denn geographisch und absatzmäßig ist Deutschland ein großer Dreh- und Angelpunkt innerhalb der europäischen Fleischwarenindustrie“, sagt Valeur.“

Jakob Sögaard (44) erhält die Gesamtverantwortung für das neue Büro in Deutschland. Er ist seit 1994 im Konzern und seit 1999 in Deutschland angestellt. Während dieser Zeit ist er Verkaufsleiter bei Danish Crown gewesen und seit fünf Jahren verantwortlich für Ess-Food Deutschland. Im neuen Büro übernimmt Thomas Skouv Hansen die Verantwortung für die Veredelungsindustrie. Stefan Gotthard wird den Bereich Foodservice leiten.

Im Verkaufsbüro von Danish Crown Fleisch in Essen/Oldenburg, wird Carsten Haase nach wie vor die Verantwortung für den Vertrieb an den deutschen Einzelhandel und unter anderem an mittelständische Fleischproduzenten haben. Peter Jaroniec leitet den Verkauf von SB-Frischfleisch von Oldenburg Convenience. „Wir sehen uns als ein Team und werden unter dem Motto „Act as One“ arbeiten. Das ist einer der vier Eckpfeiler in der FourWheelStrategy von Danish Crown. Wir werden eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Büros in Essen und Flensburg pflegen“, sagt Sögaard.

Aktivitäten im Bereich Rind deutlich gestiegen

Danish Crown Beef wird in dem neuen Büro in Flensburg auch vertreten sein. Die Aktivitäten im Bereich Rind sind durch den Kauf von Teterower Fleisch beträchtlich gestiegen. Auch hier besteht das Bedürfnis, die Aktivitäten noch enger an den deutschen Industrie-, Einzelhandel-und Foodservice-Kunden auszurichten, um die Stärke des Rindermarktes auszunutzen. Jetzt geht es darum, die Zusammenarbeit mit existierenden und neuen Kunden auszubauen.

Danish Crown ist der größte Schlachtbetrieb und der fünftgrößte Rinderschlachter Europas. Im letzten Bilanzjahr wurden circa 22 Mio. Schweine und 450.000 Rinder geschlachtet. Danish Crown beschäftigt rund 26.000 Mitarbeiter.

