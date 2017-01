Ticker | 30.01.2017

BRF gründete eigens für Halal-Markt die Tochtergesellschaft OneFoods

BRF hat in der ersten Januarwoche die Gründung von OneFoods bekanntgegeben. Die Tochtergesellschaft konzentriert sich ausschließlich auf den Halal-Markt und firmierte bisher unter dem Namen Sadia Halal.

OneFoods ist in einem Markt mit einem geschätzten Volumen von 1,8 Mrd. Kunden aktiv, deren wirtschaftliches wie demografisches Wachstum über dem weltweiten Durchschnitt liegt. „Durch die Gründung eines lokal verankerten Unternehmens, in dem wir unsere Aktivitäten auf islamischen Märkten bündeln, konnten wir die Herstellungskette näher zu unseren Kunden bringen und sind somit in der Lage, das beschleunigte Wachstum von OneFoods zu unterstützen“, so Pedro Faria, Global CEO von BRF.

Der Marktanteil von OneFoods im Hinblick auf den Umsatz mit Geflügelprodukten in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Katar und Oman beläuft sich auf circa 45 Prozent. In diesen Märkten verfügt BRF über einen eigenen Vertrieb und bietet ein umfassendes Produktportfolio. Verkauft werden die Produkte unter dem Namen von führenden Marken wie Sadia, die in den Ländern des Nahen Ostens zu den bekanntesten Lebensmittelmarken zählt.

Von seinem eingetragenen Firmensitz in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, steuert OneFoods seine Aktivitäten mit 15.000 Mitarbeitern und einer vollständig integrierten Lebensmittelherstellungskette. Produktion und Lieferung der Lebensmittel erfolgt von zehn Anlagen aus, von denen sich acht in Brasilien sowie je eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Malaysia befinden. Sämtliche Produktionsstätten sind für die Herstellung von Halal-Lebensmittel zertifiziert.

Die Leitung von OneFoods übernimmt Patricio Rohner, BRF General Manager für den Nahen Osten und Nordafrika.

www.brf-global.com