Ticker | 05.12.2016

Bedford übergibt weitere 78.000 Euro Spendenerlös an terre des hommes

Die Wurst- und Schinkenmanufaktur Bedford, Osnabrück, engagiert sich weiter für Kinder in Not: Ende November überreichten die geschäftsführenden Gesellschafter Gabriele und Bert Mutsaers die Spendensumme in Höhe von rund 78.000 Euro an terre des hommes.

Seit 2003 spendet das Traditionsunternehmen für jeden verkauften „Osnabrücker Friedens-schinken“ einen Euro an das Kinderhilfswerk, um Kinderhilfsprojekte in Kriegs-und Krisengebieten zu unterstützen. Dadurch sind insgesamt bislang über 850.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen.

Seitdem die Finanzierung der „Bedford School“ in Angola durch den angolanischen Staat gesichert ist, konzentriert Bedford sein Engagement auf den Krisenherd Myanmar, ehemals Burma: Dort soll die diesjährige Spendensumme den Projekten „Weave“ und „Mon“ zugutekommen. Weave unterstützt insbesondere Frauen und ihre Kinder in Flüchtlingscamps entlang der thailändisch-burmesischen Grenze, die unter Hoffnungslosigkeit und Unterdrückung leiden. Hier wird durch die Spendengelder rund 1.100 Kindern im Alter von 2 bis 5 Jahren in 16 Vorkindergärten eine Tagesbetreuung ermöglicht. In diesen Vorkindergärten können die Kinder spielen, lernen, mittags schlafen und erhalten eine warme Mahlzeit mit Reis und Gemüse. Sie werden durch diese Betreuung ideal auf die Schule vorbereitet.

Das Mon-Projekt ist ein Internat für 127 Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu ethnischen Minderheiten keine Bildung in ihrem Land bekämen. Durch Bedfords Spendengelder erhalten sie Nahrung, Hygiene und Bildung, die 17 Lehrer werden darüber hinaus auch durch Unterkunft und Unterrichtsmaterialien unterstützt.

Um sich persönlich von der sinnvollen Verwendung der Spenden zu überzeugen, ist Bert Mutsaers Mitte November selbst nach Myanmar gereist und hat sich von dem Weave-Projekt ein eigenes Bild vor Ort gemacht. „Die Schicksale und die starke Haltung der Flüchtlingscampbewohner haben uns sehr beeindruckt“, resümiert der geschäftsführende Gesellschafter. „Ihre durchweg positive Einstellung und ihre Dankbarkeit sind eine großartige Bestätigung dafür, dass die Spendengelder nicht nur an der richtigen Stelle ankommen, sondern dort auch von den richtigen Leuten mit enormen Kampfgeist sinnvoll und nachhaltig eingesetzt werden.“ Auch in Zukunft wird sich die Wurst- und Schinkenmanufaktur weiterhin für derartige Hilfsprojekte einsetzen.

