Ticker | 24.05.2017

Bedford: Umsatzzuwachs durch Fokussierung auf Spezialitäten in Metzgerqualität

Die Bedford Wurst- und Schinkenmanufaktur aus Osnabrück hat auch im vergangenen Jahr dem Branchentrend getrotzt und ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung fortgesetzt.

Bild: Bedford

In einem insgesamt rückläufigen Markt mit sinkendem Wurstkonsum an den Bedienungstheken (–5,6 Prozent, Quelle: GfK) steigerte das Traditionsunternehmen den Absatz um 1,7 Prozent auf 6.100 t, der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent auf 61,5 Mio. Euro. „Wir sind sehr zufrieden mit dieser Entwicklung und sehen darin eine Bestätigung unserer klaren Fokussierung auf besonders hochwertige Nischenprodukte in Metzgerqualität, die eine sinnvolle Ergänzung im Sortiment unserer Kunden darstellen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Bert Mutsaers. Bedford versteht sich als Partner des Handwerks und verkauft seine Wurst- und Schinkenspezialitäten ausschließlich an den Bedienungstheken in Metzgereien, Feinkostläden und ausgewählten Lebensmitteleinzelhändlern, wo eine professionelle Beratung durch das Fachpersonal gewährleistet ist.

Bedford beschäftigte im vergangenen Jahr rund 320 Mitarbeiter, davon 19 Auszubildende. Das Unternehmen legt großen Wert auf qualifiziertes Fachpersonal: Da viele Fertigungsschritte von Hand erfolgen, sind fast die Hälfte der in der Produktion tätigen Mitarbeiter ausgebildete Fleischer oder Fleischermeister. Acht Azubis lernen derzeit den Fleischerberuf.

Umfangreiche Investitionen geplant

Im laufenden Jahr plant Bedford Investitionen in Höhe von rund 5 Mio. Euro, unter anderem in die Erneuerung des Fertigwarenlagers mit optimierten Logistik- und Kommissionsprozessen. Auf diese Weise will Bedford noch schneller in der Auslieferung und besser in der Frische werden. Im Produktbereich will sich das Unternehmen auch weiterhin verstärkt auf kleinere Produkte konzentrieren, die in der Bedienungstheke sowohl für Vielfalt als auch für Frische sorgen und mit denen das Unternehmen auch beim Endverbraucher stärker als Marke wahrgenommen wird.

Ein weiteres Anliegen der Wurst- und Schinkenmanufaktur ist das Thema Tierwohl. Aus diesem Grund engagiert sich Bert Mutsaers als Initiator und Vorsitzender im Verein zur Förderung der Offenstallhaltung von Schweinen e.V., der im vergangenen Jahr gegründet wurde. Der Verein, der die gesamte Wertschöpfungskette von der Aufzucht bis zum Handel abbildet, setzt sich für eine alternative Haltungsform ein mit dem Ziel, diese beim Handel und End-verbraucher bekannt zu machen – als echte Alternative zwischen konventioneller und Bio-Haltung.

www.bedford.de