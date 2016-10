Ticker | 14.10.2016

Auszeichnung „Parmaschinken-Spezialist 2016“ bundesweit verliehen

Das Consorzio del Prosciutto di Parma, Parma/Italien, würdigt die große Leidenschaft von Fleischern sowie Fach- und Feinkosthändlern für Parmaschinken mit der bundesweit verliehenen Auszeichnung „Parmaschinken-Spezialist 2016“.

Bild: Consorzio del Prosciutto di Parma

„Kaum eine Schinkenspezialität weckt bei unseren Kunden so viel Emotion wie der Parmaschinken. Wir vermitteln mit jeder verkauften Scheibe auch italienisch-kulinarische Lebensart.“ Darin sind sich alle Parmaschinken-Spezialisten aus Fach- und Feinkosthandel sowie Fleischereien einig, die jetzt ihre Auszeichnung vom Consorzio del Prosciutto di Parma entgegennehmen konnten.

Alle Parmaschinken-Spezialisten eint die große Leidenschaft für den luftgetrockneten Schinken aus der Emilia-Romagna. Dass sie diese Begeisterung ihren Kunden nachhaltig und kompetent vermitteln, würdigt das Consorzio del Prosciutto di Parma seit Jahren weltweit. Mit der Auszeichnung zum Parmaschinken-Spezialisten rückt das Consorzio deren langjähriges Engagement in der Präsentation wie im Verkauf des luftgetrockneten italienischen Schinkens in den Blickpunkt wie auch die gewachsenen Verbindungen zu den italienischen Produzenten.

2016 wurden drei neue Fachhändler ausgezeichnet sowie acht Parmaschinken-Spezialisten bestätigt. An erster Stelle steht Stephan Helmus von der Helmus Fleischerei & Feinkost in Düsseldorf, der sich über eine in Italien gefertigte manuelle Schwungradmaschine freut.

Neu ausgezeichnet wurden Ingo Gütelhöfer von der Gütelhöfer Feinkost & Fleischerei in Siegen, Brigitte Irmer von Schindler Delikatessen in Starnberg und Rogee Wildung vom Hein Deli Shop in der L+T Markthalle in Osnabrück. Weitere Preisträger in alphabetischer Reihenfolge sind Karin Braun von Braun Südländische Spezialitäten in Bonn, Christian Cristalli von Cristalli’s in Braunschweig, Stephan Helmus von der Helmus Fleischerei & Feinkost in Düsseldorf, Ansgar Hoferer von der Markthalle in der Wagener Galerie in Baden-Baden, Silvana Kemal-Cocca von Da Cocca in Kassel, Olaf Klötzer von Klötzer Delikatessen in Bielefeld, Angelo Masala von Masala Feinkost aus Italien in Hannover, Ursula Moss von Moss Delikatessen in Burgwedel und Giuseppe Puglisi von der Salumeria da Pino in Berlin-Charlottenburg.

www.prosciuttodiparma.com