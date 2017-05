Ticker | 03.05.2017

Aus Maier Wild wird Josef Maier

Josef Maier, Europas führender Wildverarbeiter und -importeur mit Sitz im bayerischen Bad Wörishofen, präsentiert sich moderner und will sich noch stärker als Qualitätsmarke etablieren. Im Rahmen eines umfassenden Relaunch setzt der Spezialist für besonderes Fleisch seit 1. Mai auf einen völlig neuen Auftritt.

Bild: Josef Maier

Dazu zählen in einem ersten Schritt ein neues Firmenlogo, eine neu konzipierte Website mit neuer Adresse – www.josef-maier.com statt wie bisher www.maier-wild.de – sowie neue Verpackungen. „Wir wollen unsere Produkte moderner interpretieren, um stärker als Marke und Garant für Qualität wahrgenommen zu werden“, sagt Thomas Maier, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, das als mittelständischer Familienbetrieb den Spagat zwischen Tradition, Handwerkskunst und modernen Methoden der Herstellung sowie des Vertriebs und des Marketings erfolgreich meistert.

In Sachen Wildfleisch ist Maier weltweit tätig und bietet eine breite Palette an Fleischspezialitäten. „Bereits unser neues Firmenlogo signalisiert Moderne und Frische“, betont Maier. Die neue Web-Präsenz soll es vor allem den Kunden erleichtern, schnell einen Überblick über das bestehende Angebot sowie wertvolle Hinweise zu erhalten. Das Thema Wild spielt dabei eine besondere Rolle. „Wild ist längst Trend“, sagt Maier. Gerade ernährungsbewusste Verbraucher setzen immer stärker auf diese fett- und cholesterinarme, vitaminreiche und gesunde Fleischvariante, die garantiert nicht in Massentierhaltung entstanden ist. Das Unternehmen baut seine Produktpalette weiter aus und bereichert sie um exklusive Innovationen. „Wir bieten Artikel, die sonst niemand in diesen Mengen liefern kann“, sagt Maier. Schritt für Schritt soll die Marke Maier als Garant für Qualität am Markt noch stärker etabliert werden. Dazu sind eine flächendeckende Distribution und die Erschließung neuer Absatzkanäle bis hin zum Endverbraucher vorgesehen.

Gegründet im Jahr 1973, zählt das Familienunternehmen Josef Maier heute über 100 Mitarbeiter. In der Schusszeit werden mit zusätzlichen 100 Mitarbeitern insgesamt 5.500 t Wild verarbeitet. Dies entspricht bis zu 60 t Wild pro Tag – oder: 2.500 Rehe, 1.200 Wildschweine oder 800 Hirsche in 24 Stunden. Die Josef Maier GmbH & Co. KG erzielt einen Jahresumsatz von circa 50 Mio. Euro. Das Unternehmen ist mehrfach zertifiziert – sowohl durch IFS Food, als auch mittels Food Saftey System Certification (FSSC) für die Wahrung der Lebensmittelsicherheit entlang der gesamten Kette.

www.josef-maier.com