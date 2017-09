29.09.2017

Auf der ISS GUT! dreht sich alles um die (Brat-)Wurst

Das 1. Deutsche Bratwurstmuseum stellt vom 5. bis 7. November auf der ISS GUT! - Fachmesse für Gastgewerbe und Ernährungshandwerk in Leipzig - sein originelles Repertoire vor. Außerdem findet auf der Messe erstmals der „Mitteldeutsche Bratwurstcup“ statt.

Wer weiß schon, dass die Bratwurst erstmals um 700 v.u.Z. in Homers Odyssee schriftliche Erwähnung fand, dass fein geschnittene Zitronenschale den Geschmack der Bratwurst abrundet, dass die längste Bratwurst der Welt – im Jahr 1999 hergestellt – 5.888 Meter am Stück maß oder dass es im US-amerikanischen Bucyrus (Ohio) jedes Jahr ein Bratwurst-Festival gibt? Bei einem Besuch des 1. Deutschen Bratwurstmuseums, im malerischen Dörfchen Holzhausen vor den Toren Arnstadts gelegen, kann man dies ebenso erfahren wie viele weitere interessante, kuriose und praktische Informationen rund um die berühmte Thüringer Spezialität. Einen kleinen Einblick in das vielfältige Repertoire des Museums und seines Trägervereins „Freunde der Thüringer Bratwurst e.V.“, erhält man an dessen Messestand auf der ISS GUT!

Dabei werden nicht nur Grillgeräte, Grillsaucen und Dips oder Tipps zum gesunden Grillgenuss präsentiert, sondern es gibt auch prominente Unterstützung für den „Ersten mitteldeutschen Bratwurstcup“, der am 6. November 2017 auf der Fachmesse ausgetragen wird: Gerhard Herbst, amtierender Thüringer Bratwurstkönig, bereitet die eingereichten Kreationen auf dem Elektrogrill zu.

Bis 20. Oktober für den 1. Mitteldeutschen Bratwurstcup bewerben

Am Bratwurstcup können sich alle Fleischereibetriebe aus Berlin-Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit je zwei verschiedenen gebrühten Sorten beteiligen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt; auch exotische und experimentelle Rezepturen sind erlaubt. Eine Fachjury bewertet die Qualität der gegrillten Würste und verleiht den Titel „Sieger des ersten mitteldeutschen Bratwurstcups“. Jede Bratwurst, die die gesetzten Kriterien erfüllt, wird zudem mit einer Urkunde in Gold, Silber oder Bronze prämiert. Auch die Besucher dürfen sich beim Verkosten vom Geschmack überzeugen. Der Wettbewerb steht unter Federführung des Sächsischen Fleischer-Innungs-Verbands. Hier können sich Interessenten noch bis zum 20. Oktober bewerben (E-Mail: sfiv@sfiv.de oder Telefon 0351/438 00 300). Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro für Innungsmitglieder und 50 Euro für Nicht-Mitglieder plus Mehrwertsteuer.

