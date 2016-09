Ticker | 16.09.2016

Auf der evenord gibt‘s viel Neues

Am 8. und 9. Oktober 2016 findet die 48. evenord im Messezentrum Nürnberg mit einigen Neuerungen statt. Neu ist nicht nur der Umzug der Veranstaltung in die modernere Halle 12, die sich im Westen des Nürnberger Messegeländes befindet und die in punkto öffentliche Anbindung kom­­fortabel zu erreichen ist. Erstmals gibt es auch zwei Themenbereiche, die spritzige Ideen speziell für heiße Theken in Fleischereien zeigen.

Eine weitere Neuerung ist die komplett umgestaltete Website, die alle Informationen zur evenord übersichtlich präsentiert. Unter www.evenord-messe.de erhalten Interessierte eine Aussteller- und Produktdatenbank, in der auch nach Produktgruppen gefiltert werden kann, sowie Details zur Veranstaltung, zu Services am Messegelände und zur Anreise nach Nürnberg.

Fleischer, aber auch immer mehr Besucher aus Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, können sich auf der evenord über die neuesten Trends in Sachen Kühleinrichtungen und -fahrzeuge, Fleischereimaschinen und -geräte, Kessel-, Rauch- und Klimaanlagen informieren. Die Bereiche Dekoration, Service, Ladenbau, Verpackung, Berufskleidung, Reinigung und Desinfektion sowie Marketing und Beratungsdienstleistungen sind ebenfalls abgebildet.

Neues gibt es auch konzeptionell: Neben dem gewohnt breit gefächerten Produkt- und Dienstleistungsangebot wartet die evenord 2016 erstmals mit zwei Innovationsbereichen auf. Ohne Heiße Theke und Mittagstisch geht in der modernen Fleischerei heute fast nichts mehr. Um diese Entwicklung abzubilden, gibt es den Themenstand „Metzgerburger“. Hier zeigt ein Koch in Live-Vorführungen, wie Fleischereien den Klassiker mit leckeren Saucen und abwechslungsreichen Belägen aufwerten können. Auch der ideale Garprozess des Fleisches wird demonstriert.

Zudem greift die evenord das Thema Schnellgaren auf. Das Grillen von Antipasti, Steaks und Fisch sowie das Zubereiten und Räuchern von Pulled Pork gelingt mit Schnellgargeräten im Handumdrehen.

Eine ansprechende Produktpräsentation bei Fleisch, Wurst und Käse ist sehr wichtig. Neben Maschinen und Geräten finden Besucher daher eine umfassende Auswahl an herbstlich und winterlich/weihnachtlich anmutenden Dekorationsartikeln für ihr Ladengeschäft. Bei Gefallen können die Produkte direkt vor Ort erworben werden.

Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 8. Oktober 2016, am Infostand der Evenord eG in Halle 12 (Stand 12-403) statt: Um 14 Uhr begrüßt Horst Schneider, Vorstandsvorsitzender der Evenord eG, die Gäste. Die Fachausstellung ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Kostenlose Eintrittsausweise erhalten Fachbesucher über die Evenord eG oder direkt am Eingang zur Messe. Veranstalter der Fachausstellung für das Fleischerhandwerk ist die Evenord eG. Organisation und Durchführung liegen bei der NürnbergMesse.

www.evenord-messe.de