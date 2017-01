Ticker | 02.01.2017

Alpenrind: Fleisch- und Geldspenden an Hilfsorganisationen

Der österreichische Fleischvermarkter Alpenrind aus Salzburg stellt knapp zwei Tonnen Rindfleisch für Hilfsorganisationen sowie 3.000 Euro für das Salzburger EB-Haus, das sich um Schmetterlingskinder annimmt, zur Verfügung.

Bild: Alpenrind

Viele Menschen können sich keine warme Mahlzeit am Tag leisten. Als private Initiative hilft die "Salzburger Wärmestube" Menschen in Not mit dem Notwendigsten. So können Menschen an jedem Wochenende die Einrichtung aufsuchen und erhalten eine warme Mahlzeit. Alpenrind unterstützt das Engagement der Wärmestube mit einer monatlichen Fleischspende von rund 125 kg.

Alljährlich lädt das Franziskanerkloster Salzburg Menschen, die auf der Straße stehen, zum gemeinsamen Weihnachtsessen ein. Viele kommen nicht nur wegen des Festmahls, sondern auch, weil sie nicht wissen, wo sie sonst hingehen können. Alpenrind trug auch dieses Jahr wieder mit 100 Portionen Gulaschfleisch zur Weihnachtsfeier des Franziskanerklosters bei.

Die Privatklinik für Schmetterlingskinder, die an der unheilbaren und schmerzhaften Hautkrankheit Epidermolysis bullosa (EB) leiden, finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Daher werden die 3.000 Euro von Alpenrind im Salzburger EB-Haus dringend benötigt. „Mit unserer Spende werden den Patienten spezielle Schmerz- und Bewegungstherapien ermöglicht. Diese Therapien helfen, die Krankheit erträglicher zu gestalten. Ein weiterer Teil der Spende kommt den Forschern des EB-Hauses zu Gute: „Wir arbeiten daran, die Symptome und Komplikationen der Erkrankung zu lindern, um das Leben der Betroffenen zu erleichtern“ erklärten Univ.-Prof. Dr. Johann Bauer – der das Forschungslabor leitet – und Dr. Gabriela Pohla-Gubo Alpenrind-Geschäftsführer Mag. Roland Ackermann bei der Spendenübergabe.

Soziales Engagement sei für Alpenrind sehr wichtig, betonte Ackermann. Neben den oben genannten Initiativen unterstützt das Unternehmen auch ausgewählte Salzburger Sportvereine in der Nachwuchsarbeit sowie regionale Sportveranstaltungen, die ohne Sponsoring nicht durchführbar wären.

www.alpenrind.at