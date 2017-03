Topthema | 14.03.2017

Alles fürs Außer-Haus-Geschäft

Vom 17. bis zum 21. März 2017 findet die 91. Internorga in Hamburg statt. Mehr als 1.300 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren auf der Fachmesse Neuheiten, Trends und Komplettlösungen für den gesamten Außer-Haus-Markt, also auch für die Geschäftsfelder Imbiss, Snacks, Catering und Partyservice von Fleischereien.

Fleischer-Fachgeschäfte rüsten zunehmend auf, wenn es um ihre gastronomischen Angebote geht. Vor allem das stationäre Geschäft an der Heißen Theke rund um Frühstück, Mittagstisch und Zwischenmahlzeiten gewinnt immer mehr Bedeutung und damit auch Umsatzanteile. Qualität aus dem Fachgeschäft ist auch hier gefragt – vom kleinen Snack bis zum großen Burger. Professioneller Partyservice und das Liefern von Speisen an Großabnehmer sind ebenfalls schon immer wichtige Standbeine der Fleischer gewesen.

Es gibt also auch für Fleischer genug Gründe, die Internorga zu besuchen, die als die europäische Leitmesse für Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Konditoreien gilt. Hinzu kommt: Auch die FH Nord, der Branchentreff für das Fleischerhandwerk im Norden, findet mit Unterstützung der norddeutschen Fleischerinnungen zeitgleich (18. – 20. März 2017, Eingang/Foyer Süd, Obergeschoss) auf dem Hamburger Messegelände statt. Die FH Nord hat den Anspruch, die gesamte Prozesskette des Fleischerhandwerks abzubilden. Aussteller präsentieren hier ihre Produkte, Innovationen und Dienstleistungen für Produktion und Verkauf. So können Fachbesucher Synergien nutzen und sich über die wichtigsten Erlösbereiche des Fleischerhandwerks informieren: Klassischer Thekenverkauf, Heißtheke und Catering.

Michael Durst, Obermeister Landesinnungsverband Hamburg und Vizepräsident des Deutschen Fleischer-Verbands: „Wir freuen uns, gemeinsam mit der Hamburg Messe und Congress GmbH sowie den Landesinnungsverbänden Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Fleischerhandwerk eine Plattform für einen inspirierenden Fachaustausch zu bieten. Die diesjährige Symbiose des Branchentreffs mit der Internorga birgt die einzigartige Möglichkeit, sich gleichzeitig über Neuheiten für den Außer-Haus-Markt zu informieren und von einem ganzheitlichen Überblick auf alle Geschäftsbereiche zu profitieren.“

90 Jahre Internorga

Im Rückblick auf die 90. Ausgabe der Internorga im letzten Jahr sagte Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH: „Wir sind mit dem Verlauf der Internorga mehr als zufrieden. Die Messe hat mit großer Vielfalt und hoher Qualität Aussteller und Fachbesucher voll überzeugt. Die Internorga greift als First Mover die wichtigen Branchenthemen auf und setzt mit innovativen Formaten und Events immer wieder neue Impulse. Das honorieren unsere Aussteller und Besucher.“

In der Tat waren alle Beteiligten gleichermaßen zufrieden mit der Jubiläumsausgabe der Fachmesse. Die sehr positive Stimmung unter den insgesamt rund 95.000 Fachbesuchern aus dem In- und Ausland wurde durch die Befragung eines unabhängigen Marktforschungsinstituts bestätigt: Rund 90 Prozent der Fachbesucher beurteilten die Internorga 2016 mit sehr gut oder gut. Ebenfalls 90 Prozent werden die Leitmesse weiterempfehlen. Der Anteil der Entscheidungsträger unter den Besuchern lag bei rund 85 Prozent. Und auch die Internationalität der Besucher bleibt mit 7 Prozent auf konstant hohem Niveau.

Christian Strootmann, Vorsitzender des Vorstands BHS tabletop AG und Vorsitzender des Ausstellerbeirats, zog ebenfalls eine positive Bilanz: „Die Internorga ist erneut eine sehr wichtige Messe gewesen und hat ihre herausragende Stellung als Premierenplattform, Trendbarometer und Inspirationsquelle für alle Bereiche des Außer-Haus- Marktes eindrucksvoll unterstrichen. Maßgeblich dazu beigetragen hat auch das hochklassige Rahmenprogramm mit vielen neuen, attraktiven Formaten.“

Umsatzchancen für das Lebensmittelhandwerk

Ob in der Filiale oder schnell auf die Hand, kleine Zwischenmahlzeiten sind auf dem Vormarsch und tragen immer mehr zum Umsatz bei. Ansprechende Snacking- und To-go-Formate sind inzwischen ebenso Wachstumsmotor wie ein großes Angebot an Heiß- und Kaltgetränken. Neue Impulse für diese umsatzbringenden Bereiche erhalten Fachbesucher durch die vielseitigen Ausstellungsbereiche auf der Internorga, die deutschlandweit die größte Angebotsbreite und -tiefe im Außer-Haus-Markt präsentiert. Das macht die Leitmesse zu einem einzigartigen Branchentreffen und ermöglicht dem Fachpublikum, sich einen umfassenden Marktüberblick mit spannenden Innovationen und Produkten zu verschaffen.

Das gastronomische Sortiment spielt zunehmend eine wichtige Rolle in der Wirtschaftlichkeit eines Bäckereibetriebs. Darüber waren sich Branchenexperten einig, die im Vorfeld der Internorga über die Marktchancen von Bäckereien auf dem Außer-Haus-Markt diskutierten. In Bäckereien generell sind allein in den letzten 15 Jahren die Gastroanteile der Umsätze von 1,78 Mrd. auf etwa 2,9 Mrd. Euro in 2015 angestiegen. Der Außer-Haus-Verzehr nimmt demnach einen immer höheren Stellenwert ein.

Was für Bäckereien gilt, trifft auch auf Fleischereien zu, die oft noch professioneller ausgerüstet sind und ihren Kunden eine breitere Auswahl an Produkten bieten können. Ein ausgewogener Mix aus einfachen, schnellen Snacks und hochwertigen Spezialitäten sowie eine Unterteilung des Angebots nach Tageszeit sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren: Das Frühstücksangebot wird zugunsten eines abwechslungsreichen Mittagstisches mit Salatkreationen, Grillspezialitäten, Focaccia und anderen kleinen Gerichten ausgetauscht. Die Abendgastronomie hingegen stellt aufgrund höherer Gästeansprüche entsprechend hohe Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter in der Küche.

Vom jeweiligen Standort eines Betriebs hängen viele Detailfragen ab: Welche Kaffeemaschine genutzt wird, ob es eine Salatbar gibt oder ein Grillangebot enthalten ist, sind individuelle Entscheidungen. Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Möglichkeiten sollten im Vorfeld umfassend analysiert werden. So sind zum Beispiel Frontcooking und Selbstbedienung zwei attraktive Optionen, um dem Gast das neue Speisenangebot zu präsentieren. Generell gilt: Jedes Konzept und jeder Standort sind anders. Besonders externe Faktoren, wie demographische Besonderheiten und Wettbewerber, sind bei der Entwicklung einer Strategie für das Außer-Haus-Geschäft zu berücksichtigen.

Die richtige Kombination aus Kerngeschäft und gastronomischer Ausrichtung an attraktiven Standorten zeichnet zukunftsfähige Betriebe aus. Um das Wachstumsfeld der Gastronomie zu nutzen, ist die Umstellung auf größere Filialkonzepte ein möglicher, vielleicht sogar notwendiger Weg.

Gegrillt wird immmer

Grillen und BBQ stehen bei Gastronomen hoch im Kurs und werden für die kreative Speisekarte immer wichtiger. Außerdem ist der Grill mittlerweile ein Ganzjahresthema. Diesem Gastro-Trend trägt die Internorga gemeinsam mit dem Partner Grill Kontor Hamburg mit dem neuen Messe-Special „Grill und BBQ Court“ Rechnung. Zahlreiche Aussteller präsentieren hier (Halle A2 und auf dem Freigelände) ihre Innovationen und Produkte rund um das Thema Grillen und BBQ. Das technische Angebot reicht von klassischen Grillgeräten, BBQ-Smoker, Dry-Aging-Kühlschränken bis hin zum passenden Catering-Equipment. Für die Wahl der richtigen Zutaten präsentieren Aussteller ein vielfältiges Angebot unter anderem an Dry Aged Beef, schmackhaften Saucen und Gewürzen.

„Die Internorga ist Ideengeber und wichtiger Katalysator für Trends. Das Thema Grillen und BBQ bietet Gastronomen viele frische Ideen und passt daher perfekt in unser Portfolio“, so Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin bei der Hamburg Messe und Congress GmbH.

In Kooperation mit Grill Kontor Hamburg gibt es ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Tastings und Live-Vorführungen. Ob Flank Steak, Bal Tip oder Hanging Tender – Profis zeigen, welche Fleischteile gerade top aktuell sind und was bei deren Zubereitung zu beachten ist.

Die Internorga öffnet ihre Tore von Freitag, 17. März, bis Dienstag, 21. März 2017, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr. Eine Tageskarte kostet 32,50 Euro, eine Zweitageskarte 41,50 Euro. Fachschüler zahlen 17,00 Euro (nur an der Tageskasse gegen Vorlage eines Fachschüler-Nachweises). Die Eintrittskarten zur Internorga berechtigen auch zum kostenfreien Besuch der FH Nord. Der Einlass erfolgt ausschließlich nach Legitimation als Fachbesucher.

