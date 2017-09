15.09.2017

300 Teilnehmer beim 4. Schwarzwälder Schinkenlauf

Bei strahlendem Herbstwetter gingen am vergangenen Sonntag 300 Teilnehmer des 4. Schwarzwälder Schinkenlaufs auf die Strecken rund um Altglashütten am Feldberg.

300 Läuferinnen und Läufer nahmen am 4. Schwarzwälder Schinkenlauf teil. - Bild: Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller

Als Veranstalter hatte der Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller das Streckenangebot erweitert und mit einer 21-km-Strecke, neben dem 5-km- und 10-km-Lauf, neue sportliche Herausforderungen geboten. Besondere Aufmerksamkeit erhielten die 56 Kinder, die auf der 350-m-Strecke ihr Bestes gaben.

Marie-Luise Adler, neuer Marketing-Vorstand vom Schutzverband, betonte die enge Verbundenheit der Hersteller mit der Region Schwarzwald und seinen Traditionen, in denen die weltbekannte Spezialität ihren Ursprung hat. „Der Schwarzwälder Schinkenlauf ist unser Angebot an Sportler wie an Familien, die Natur und die gute Luft des Schwarzwaldes zu genießen.“

Der Schutzverband veranstaltete zum vierten Mal in Folge den Schwarzwälder Schinkenlauf. Neben dem Schinkenmuseum auf dem Feldberg ist der Lauf das zweite engagierte Projekt in der Region.

Die Sieger freuten sich über Gewinnpakete mit Gutscheinen für das Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt, die ersten 20 eines jeden Laufs über leckeren Schwarzwälder Schinken.

www.schinkenlauf.de

www.schwarzwaelder-schinken-verband.de