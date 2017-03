Ticker | 15.03.2017

3. Hausmesse bei der BESH: Mehr Ertrag mit dem Messer

Exklusiv für Inhaber und Angestellte von Metzgereien und Gastronomiebetrieben veranstaltet die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall am Sonntag, den 26. März 2017 von 9 bis 17 Uhr ihre dritte Hausmesse am Erzeugerschlachthof in der Raiffeisenstraße 12 in Schwäbisch Hall.

Die Hohenloher Bauern stellen ihr reichhaltiges Vollsortiment an Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Erzeugung vor – in Bio- und Demeter-Qualität, Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch g.g.A. (EU-geschützte geografische Angabe) und die besonderen Spezialitäten vom Schwäbisch-Hällischen Eichelmastschwein.

Im Fokus steht in diesem Jahr das Thema „Mehr Ertrag mit dem Messer“. Jörg Föstera (Metzgermeister und Mitgründer der Partnerfachmetzgerei Kumpel & Keule in Berlin) und Christoph Grabowski (Fleischsommelier, Metzgermeister des Partnerbetriebs Niggemann Frischemarkt, Bochum) begleiten die Zerlegevorführung.

Neben Führungen durch den Erzeugerschlachthof wird auch ein Shuttle-Service zur parallel stattfindenden Hausmesse der Dorfkäserei Geifertshofen angeboten. Für das leibliche Wohl ist mit dem „Besten aus Hohenloher Küche und Keller“ gesorgt.

Anmeldung: Bettina Schwaderer, Telefon 0791/93290-442, E-Mail: assistentin_vertriebsleitung@besh.de.

www.besh.de